Le collector de Ghost of Tsushima est de nouveau disponible en préco pour 179.99€ sur la Fnac avec 20€ en CC avec le code Exclu20La Special Edition coutera 79.99€A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Des DLC's-Un steelbookLa Digital Deluxe EditionA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Des DLC'sLa Collector's EditionA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un steelbook-Un Artbook-Une Map-Un masque en polyrésine-Du DLC's-Une bannièreIl y a aussi un artbook qui sortira en même temps que le jeu, malheureusement, pas de version limitée de celui-ci.