Inspiré de faits réels. Tiger décide de disparaître des radars au profit de sa vie amoureuse. Mais les temps sont durs. Des indiens sont pris en otage en Irak par une organisation terroriste. Personne ne semble à la hauteur de la crise. Mis à part Tiger !Dispo en excellente qualité (1080p Bluray 4,64GB) sur gdrivedlDispo également sur hdfriday (720p 1,37GB).Dispo également sur fullmaza et khatrimazafull (720p 700MB).Sous titres FR dispo sur moneytwenty.comPrendre les sous titres de "Matmanamane" : Tiger.Zinda.Hai.2017.23.976.fps.FrDurée : 2h40Un bon film avec Salman Khan, c'était sorti dans nos salles françaises le 22/12/17 en VOSTFR

Like

Who likes this ?

posted the 05/14/2020 at 03:45 PM by ioop