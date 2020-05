Le côté plus ambitieux du titre se révèle par les angles de caméras plus éloignés qui permettent une exploration d'environnements plus vastes.

Mais surtout, et la différence est assez importante pour être soulignée, nous avons peut-être ici le premier Paper Mario à disposer d'une World Map explorable !

Les développeurs insistent également sur les NPCs qui ne seront plus seulement des Toads mais utiliseront la grande diversité de personnages que propose Mario tout en gardant un ton assez subversif.

L'inconnue reste le combat, le peu que l'on en voit ne nous permet pas d'affirmer qu'il s'agit d'un retour aux sources

Salut à tous,Alors l'annonce qui tombe comme ça d'un coup ça met un peu sur le cul, mais en plus le titre s'avère être selon toutes vraisemblances, et ambitieux de surcroît !Si on regarde bien dans le trailer, on voit l'ensemble de la ville près du château de Peach à, et sur laquelle nous aurons plusieurs aperçus en détails lors du trailer, montrant que les secrets et recoins cachés qui font la force des opus originaux sont de retour ! Pour ne rien gâcher la ville à l'air grande, et donnera accès à d'autres villes ou environnements, un peu à la manière des opus 64 et GC, car on voit àune autre ville dans le désert.on voit également Mario à bord d'une sorte d'engin à roue motrice pour explorer une grande map dans le désert ! Ainsi que l'exploration d'un tombeau égyptien (comme l'opus 64...).Dans les originaux, les voyages en bateau se faisait via une cinématique. Dans celui-ci, nous pourrons explorer la carte marine via un bateau que nous dirigerons librement, comme en témoigne la vidéo àqui propose d'afficher la carte marine, d'accélérer, piloter, et même de plonger sous l'eau ! Nous pouvons également accoster notre bateau sur une île que je n'imagine pas être la seule !notamment, on voit un Bob-omb se présenter d'une manière nonchalante, les "jambes" croisées...Et la jaquette ci-dessous montre bien les divers compagnons qui nous aiderons dans notre aventure.En effet, l'expérience gagnée avait disparue depuis Sticker Star, mais ici nous avons au moins l'assurance d'avoir des compagnons de voyages visibles (y'a même Kamek) dans le trailer, et apparemment nous ferons équipe avec Bowser comme dans Super Mario RPGBon et le troll de la fin pour Metroid et DK... (qui indique aussi le retour du Dojo de l'épisode 64) ça s'annonce bien sachant que la rumeur de Paper Mario s'accompagnait d'un Metroid 5 en 2D, soit la suite de Fusion...UP : Petite vidéo de Gameplay :