Hello, juste pour signaler que j'ai créé un groupe sur Facebook traitant sur la PS5.

Le but est de concentrer les infos et les discussions de la PS5 à un seul endroit.



Tout le monde peut participer et tout le monde est le bienvenue et quand la console sera dispo, on organisera des tournois et des concours avec des lots.



Have fun



https://www.facebook.com/groups/301851334145337