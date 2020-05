Pas de jeu à faire actuellement, donc en attendant TLOU2, j'ai ressorti la Mega Drive et rajouter quelques jeux.126 actuellement, il reste encore un peu de place. Des classiques, du culte et des grosses bouses !Que pensez-vous de ma liste ?Street of rage 1 (j'ai mis le 2)Thunderforce 4 (j'ai mis le 3)Street Fighter 2 (j'ai mis la Special Champion Edition)PulsmanSonic 3Rockman Mega WorldShinobi (j'ai mis Revenge of Shinobi & le 3)Super Shinobi IIStory of Thor