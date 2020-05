Je sais pas si je peux allez encore plus loin mais ma config est vraiment démente à ce stade. Le dernier truc qui manquer à ma machine virtuelle dédié au streaming était de pouvoir jouer aux jeux rétro en plus des jeux PC en mode Big Picture.Steam Roms Manager permet d'intégrer de maniére simple les jeux issues de tout type d'émulateurs. C'est dans le meme genre que Ice mais avec une interface graphique.Il suffit juste de lui indiquer le dossier "roms" et l'executable de l'émulateur et il fait le reste du travail. Il scrape automatiquement les jeux pour pour afficher des cover en mode "grid".Testé avec Dolphin et RPCS3, intégration totale