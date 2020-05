Allez hop, je grille la politesse a ce bon vieux Rbz pour sortir l'article sur les previews:Gamergen insiste sur la partie technique surprenante:"Les divers protagonistes et créatures en tout genre ont eu droit à un petit lifting de toute beauté. Les visages sont plus soignés, les expressions faciales sont mieux gérées, les cheveux sont plus volumineux, et les textures tirent vers un cel-shading coloré, donnant un aspect « anime » à nos amis. ""Divers éléments ont été ajoutés, comme de la flore, ainsi que des effets de lumières ; selon les situations, de petites particules lumineuses flottent dans l'air, c'est sublime. En outre, les environnements sont plus nets, et les nuances et les tonalités sont différentes à l'image par rapport au jeu original. Elles sont plus... chaleureuses. Mais la question que certaines personnes se posent, cela donne quoi sur le petit écran de la Switch ? C'est impeccable. Le titre tourne à merveille, nous n'avons pas constaté de ralentissement, c'est un plaisir pour les yeux."https://gamergen.com/actualites/preview-de-xenoblade-chronicles-definitive-edition-un-rendu-surprenant-et-plaisant-311995-1Jv.com est tout aussi enthousiaste:"Exceptionnel et inoubliable, Xenoblade Chronicles fait partie de ces jeux dont on parlera encore dans deux décennies. Condensé d’émotions, de paysages grandioses et de combats épiques, le jeu de Monolith n’a pourtant pas fait l’unanimité, la faute – entre autres – à un character design très particulier. Ce mécontentement est remonté très largement aux développeurs et cette mouture de nouvelle génération leur a permis de gommer ce défaut, en plus de booster considérablement les graphismes. Le rendu est désormais plus proche de Xenoblade Chronicles 2 avec un style beaucoup plus coloré, des modèles plus fins et des environnements plus détaillés. En parallèle de ce gap visuel, les thèmes musicaux, déjà fabuleux à l’origine, ont été réorchestrés pour les besoins de cette nouvelle édition. Ce qui donne des harmonies encore plus riches pour une immersion totale. Ce dépoussiérage en règle de l’œuvre originale est donc plus que bienvenue et permet, véritablement, de redécouvrir le jeu. Et pour le plus grand plaisir des puristes, il est possible de choisir entre les voix anglaises et japonaises !"C'est tout pour l'instant...On se quitte avec une video du jeu en mode docke: