Bonjour

Je n'ai pas trouvé la réponse sur le net donc je vous demande.

Je souhaite jouer à ma one x via mon tel.

Tout fonctionne sauf la manette. Une fois appariée elle ne contrôle pas les tuiles du menu ni le jeu proprement dit. Quand j'appuie sur b ou la touche Xbox on me demande si je veux quitter l'application mais c'est tout.

Comment rendre la manette opérante pour les jeux?