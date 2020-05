J'ai besoin d'avis, je supprime l'article ensuite ! En VPN gratuit, Urban Shield fonctionne très bien et super rapide ! Le soucis c'est du peer to peer, je connais pas grande chose en VPN (seulement les utiliser), du coup c'est quoi les risques d'utiliser Urban Shield ou Hola?En fait, si j'utilise ce VPN, je partage mon IP aux autres et eux font de même ? Du coup si un amércain partage son IP, je peux tomber sur son adresse IP si je choisis les USA et donc inversement, si quelqu'un choisit la France, il peut tomber sur mon IP ?Du coup, si le mec fait quelque chose de louche, c'est moi qui va prendre cher vu que c'est mon IP ?Et cela, ça fonctionne uniquement si Urban Shield est actif ? Je veux dire, admettons, j'utilise le VPN 2h, donc durant ces 2h, quelqu'un peut "chopper" mon IP pour se connecter en France, mais du coup, si je coupe le VPN, mon IP disparaît du VPN ou cela reste en mémoire et l'américain (dans mon exemple) peut toujours utiliser mon adresse ip ????Et ensuite, puisque cela est gratuit, du coup, ils choppent nos données pour les revendre non? Ils peuvent chopper tout et n'importe quoi? compte bancaire etc ... ? Si quelqu'un a des connaissances sur les VPN, merci !PS : je supprime l'article demain