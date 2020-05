Le jeu Tony Hawk's 1 & 2 à été annoncé hier et une édition collector sera disponible pour 99.99€A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une édition de planche de skateboard Birdhouse à taille réelle (roues et fixations non comprises)-Du bonus in game[url=https://www.amazon.fr/Tony-Hawks-Skater-%C3%A9dition-collector/dp/B08898FB82/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Tony+Hawk's&qid=1589356473&sr=8-11&linkCode=ll1&tag=shacka032-21&linkId=d7be79f8fc65b8a015d68a5129cb48c0&language=en_US][/url] 99.99€