Avec les nombreux titres qui sont sortis ces dernières semaines, il semblerait qu'un d'entre eux s'est fait éclipsé la vedette (coucou FF7 Remake). Et pourtant, à l'époque de la Super Nintendo, cette licence faisait fureur. Il s'agit de Trials of Mana (ou Seiken densetsu 3). Question : Avez-vous joué au titre ? Qu'en avez-vous pensé ? Un RPG à l'ancienne qui ne fait pas trop parler de lui pour le moment. Score METACRITIC : 78% pour le moment. USER SCORE METACTRITIC : 7,6/10

posted the 05/13/2020 at 07:00 AM by titiboycf