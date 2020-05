La technologie KVM et la virtualisation assisté par le matériel d'Intel (Intel VT-x) ont fait un sacré bout de chemin pour atteindre 95-98% des performances de l'hôte.

Vidéo de référence sur les différences de performance entre une machine virtuelle KVM (Kernel Virtual Machine) et une machine physique.Le résultat pour ceux qui ont la flemme de lire.Un exemple concret de ce qu'on peut faire en permettant l’accès à la carte graphique à une VM. C'est l'installation que j'ai à la maison. Mon serveur Proxmox virtualise Windows Server et me permet de streamé mes jeux sur n'importe quel appareil de la maison grace à Steam.Pour ma part, j'ai installer un mini PC avec la distro GamerOS qui à Steam en interface principale et des applications comme Kodi.Pour plus de simplicité, je stream RetroArch ainsi que d'autres émulateurs. Les appareils clients servent juste à recevoir le signal pour le coupD'autres vidéos de démonstration.Un autre exemple concret c'est d'avoir une carte mére mono ou dual CPU, de mettre deux cartes graphiques, créer deux machines virtuelles puis de pouvoir jouer chacun sur son écran avec un seul serveur.