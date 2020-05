La Nintendo Switch a 3 ans, Sony et Microsoft préparent leur Next génération pour cette fin d'année et je me demande si la puissance des Xbox series et Ps5 n'est pas un problème pour les développeurs tiers qui ne se permettront peut-être pas de faire des versions PC/PS5/SERIESX et des sous-versions pour SWITCH après 2021(Je veux bien que ça continue pendant la période Crossgen) ....Alors qu'un nouvel hardware et la switch prenant la place de console portable chez Nintendo, est un futur plus probable non ?