Le jeu Void tRrLM(); //VOID TERRARIUM est en préco sur la Fnac pour 59.99€A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu Void Terrarium-L'OST sur CD-Status Apparatus (calendrier d’émotions)-Un set de pins « A.I LOVE YOU »-Porte-clés lenticulaire animé “Tori-Gatchi”-Poster « Hand-Plucked Hope »Le jeu sera disponible sur PS4 et SwitchFnac

posted the 05/12/2020 at 12:05 PM by leblogdeshacka