description : Gizmondo est une console portable aux capacités révolutionnaires sortie au mois de Mars 2005 en Grande Bretagne, et qui sortira sur le reste du globe dans le courant de la même année. En plus du jeu, la petite merveille construite par Tiger Telematics permet la lecture de MP3 et DIVX, l'envoi de MMS ou SMS, et la connexion à d'autres consoles et à des PC via bluetooth. Disposant d'une batterie performante, elle est équipée d'un appareil photo numérique, d'un processeur ARM 9 de 400 Mhz, et d'un écran couleur de 2,8 pouces.