La directive principale de Cyberpunk 2077 est d'offrir une liberté sans précédent au joueur, lui assurant alors une aventure inédite et très personnelle.Je suis en train de refaire Deus EX Human Revolution Director's Cut sur Wii U. Je prends toujours autant de plaisirs, grâce à la liberté que le jeu nous offre et que mes choix ont une influence sur le jeu. Je suis fan des Deus Ex et regrette qu'il n'y a pas de suite de prévue, mais je pourrais trouver un digne successeur avec Cyberpunk.Univers futuriste, humain augmentés, libres choix et conséquences... les titres partagent clairement des points en commun.Avez-vous déjà pesté lors de l'apparition du message "échec de la mission" parce que que vous n'avez pas suivi d'assez prêt un PNJ ? Cela n'est pas rare et peut agacer suivant le type de jeu, comme les open world par exemple. D'ailleurs Bruce Straley (ex-Naughty Dog), avait fustigé le fait d'avoir été puni lors d'une mission de Red Dead Redemption 2 où il avait simplement essayé de rentrer par les côtés du bâtiment principal.Dans Cyberpunk, que cela soit pour des missions principales ou secondaires, les joueurs pourront faire ce qu’ils veulent. Un PNJ a besoin d’aide mais vous ne voulez pas le protéger ? Ce n’est pas grave, vous pouvez partir dans un autre lieu sans avoir le fameux "échec" en plein écran. Autre exemple; il sera aussi possible de prendre l’argent de quelqu’un pour effectuer une mission, récupérer un objet demandé et le garder pour soi.L’histoire prendra d’ailleurs en compte vos choix et changera certains événements et les conséquences varieront. Afin de rendre tout ça possible, les développeurs de CD Projekt se demandent continuellement : « Quelle est la chose la plus stupide que le joueur puisse faire ? »La mort du personnage sera la seule façon de perdre. Le jeu proposera ainsi des mécaniques très libres, les joueurs seront donc maîtres de leurs choix et de leur destin.Philipp Weber (quest designer), explique ainsi que Cyberpunk 2077 n’affichera pas une seule fois d’écran de Game Over, sauf si le personnage meurt. Le but du jeu est de parer à toute éventualité. Il n’y aura pas d’écran qui demandera au joueur s’il veut recommencer une action ou une mission puisque les développeurs veulent que le joueur assume ses choix.Comme dans les Deus EX, dans Cyberpunk vous pouvez "augmenter" votre personnage grâce à la biotechnologie. Ce système d’augmentation permet de remplacer différentes parties du corps. Vous pouvez donc remplacer vos jambes, vos bras, votre poitrine, votre système nerveux, etc. La quantité de personnalisation est plutôt importante. Vos capacités vous donneront accès à de nouveaux endroits spécifiques et possibilités que vous n’auriez pas pu avoir autrement. A cela s'ajoute le New Game + déjà annoncé, de quoi booster encore la rejouabilité.Si l'on en croit CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 prépare un titre qui s'annonce révolutionnaire, mais tiendra-t-il toutes ses promesses ?Après sept années de développement, on espère avoir cette aventure immersive qui laisse un tel degré de liberté. Si c'est bien le cas, ce ne sera pas sans... conséquences.