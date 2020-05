Bonjour à tous,



J'espère que vous allez tous très bien.

Je voulais faire un article vous proposant mon avis sur FFXV.



Tout d'abord, il faut savoir que je suis plutôt un grand fan de la série puisque j'ai fait tous les épisodes sauf le XI et le XIV qui sont online (j'ai quand même joué environ 15 heures au XIV).



Concernant mon avis sur les anciens épisodes, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mauvais jeux. Je trouve les XIII/XIII-2 réellement inférieurs au reste de la série (scénario inutilement compliqué et mal construit, bande son indigne de la série à mon avis, et personnages assez quelconques).

Le X-2 est également inférieur à mon sens malgré un système de combat plutôt sympa.

Cependant aucun jeu n'est réellement mauvais (les jeux Davilex, ça c'est mauvais. Un Paris Marseille Racing sur Playstation, ça c'est à chier).



Pour le reste, alors c'est très subjectif et nombreux sont ceux qui parmi vous ne seront pas d'accord avec mli, mais j'estime FFVI comme étant un des plus grands chefs d'oeuvre du J-RPG (avec Xenogears, Valkyrie Profile, Chrono Trigger/Cross et Xenoblade Chronicles cela va de soit!)



J'ai également une affection particulière pour le IV, le VII et le mal aimé XII. Mais je les aime presque tous finalement.



Final Fantasy XV:

Je viens de finir FFXV, et après avoir vu les avis plus que mitigés ici et là, c'est avec peu d'enthousiasme que je m'y suis attelé.

Je partage évidemment les avis troublés, mais après avoir terminé l'aventure principale et les DLC (Gladiolus, Ignis,Prompto et Ardyn), je suis obligé de dire que j'ai beaucoup aimé.



le jeu est loin d'être parfait, il est même étonnamment, plein de défauts, mais je crois que ce sont les 4 personnages principaux qui m'ont touchés ainsi que d'autres choses évidemment.

Il faut également ajouter que l'ayant fait il y a quelques semaines, j'ai pu bénéficier de l'ensemble des ajustements et des retouches.

Je crois me souvenir que le jeu a été patché de très nombreuses fois.



Scénario



C'est à mon avis un point faible. Le background est excellent et j'ai aimé ce mélange anachronique de technologie et de médiéval. Finalement FFVI avait également cela. En revanche, qu'est ce que c'est sous développé! Les personnages sont peu développés, les antagonistes pas intéressants (alors qu'il y a du potentiel!). Ardyn arrive comme un cheveux dans la soupe, son histoire est succinte. J'aurai aimé en savoir un peu plus sur Lunafreya. Quid de Ravus qui est un personnage intéressant mais là encore, son histoire tient sur une feuille de cigarette?

Le scénario en lui est vraiment minimaliste, et le pire c'est la manière dont c'est raconté, ou plutôt comme le jeu nous y emmène.

A mon avis, et je vais faire grincer des dents, FFXV n'aurait jamais dû être un open world ou plutôt si, mais là il le fait très mal.

Gamekult avait dit je crois, que l'on dirait un jeu "Frankenstein" rafistolé de partout et je suis d'accord.

Les 8 premiers chapitres concernent l'open worls et c'est d'une lenteur scénaristique sans nom. Puis du 9 au 15, cela s'accélère mais on sent que c'est amené de telle manière à ce qu'en 10 heures de jeu ce soit bouclé.

A la limite, j'aurai préféré une structure comme les derniers chapitres, mais depuis le 1er et avec un étalement sur 25 chapitres mais un scénario et des personnages plus riches.

La linéarité ne m'embête pas, tant qu'il y a une histoire à raconter.

Un open world mal maîtrisé, c'es franchement pénible et celui de FFXV est vide et en fait parfaitement inutile au jeu. Les déplacements en voitur c'est rigolo quelques temps mais après c'est juste long, casseur de rythme et c'est tout. On est loin de la richesse et la cohérence de TW3.



Technique



Le jeu a un certain sens de l'esthétique, je précise que je joue sur XBOX ONE X en 4K. Les invocations sont absolument sublimes et les effets de lumière également. En revanche sur le reste, les décors, je les trouve pas franchement supérieurs à TW3 sortis deux ans avant. Bref ce FFXV contrairement à d'autres n'aura pas installé de nouveaux standards graphiques.



Système de combat



Le système de combat est plutôt plaisant, le système de compétence aussi. Mais cette foutue caméra est vraiment mal fichue.

Aussi, c'est quoi ce système de magie? Moi je veux avoir un système de magie classique, acheter ou trouver des sorts et pouvoir les utiliser. Là le système de création de magie m'a complètement empêché des les utiliser au cours du jeu.

Concernant les invocations, elles sont peut être les plus belles de la série (la technique aide aussi, mais leur design est absolument somptueux à mon avis), mais nom de Dieu, c'est quoi cette utilisation de merde? Sans déconner tu ne peux pas les utiliser comme tu veux, ou bien les paramètres d'apparition sont vraiment aléatoires et presque hors de contrôle.

Bref, du bon et du nettement moins bon.



Bande son



Pour le coup, je n'ai pas grand chose à dire, la bande sonore est sublime, le thème de boss est une tuerie et franchement arrivé au chapitre 9, ça décolle vraiment même de ce point de vue.



Quelques points



- Pourquoi ce chapitre 13? Vraiment horrible

- On aurait aimé visiter Insomnia e Altissia un peu plus longuement.

- Pourquoi un réel décollage à partir du Chapitre 9?

- Comme tout open world qui se respecte on a notre lot de quêtes FEDEX vraiment bidon.

- Après des FFXIII ratés (à mon avis) et un FFXV moyen (encore à mon avis) aurons-nous enfin un bon FFXVI?



Pour finir, si vous avez eu le courage d'aller jusque là, vous devez vous dire "Mais en fait, il trouve que c'est de la merde?"

C'est le paradoxe de ce jeu.

Déjà, je suis parti avec une approche vraiment négative au vu de la réputation du jeu, et ce fait j'en attendais pas grand chose, mais je devais faire ce FFXV.

Arrivé au chapitre 6 ou 7, je me disais "bordel c'est chiant, ça décolle pas", et Noctis était insupportable depuis le début (un peu comme Luke dans la première partie de Tales of the Abyss pour ceux qui connaissent, ce personnage état détestable avant qu'il ne décide de se couper les cheveux suite à un certain événement, à partir de là il prend 15 ans de maturité).



Puis le jeu a commencé à s'assombrir, Noctis a fini par réaliser ce qu'il devait faire, je trouvais Gladiolus un peu plus développé que son aspect bourrin pouvait laisser imaginer et ce qui est arrivé à Ignis m'a également touché;

j'ai trouvé les derniers chapitres (sauf cet horrible 13) très bons et Insomnia sur la fin c'était vraiment agréable. D'ailleurs possédant le guide officiel, j'ai pu voir que la zone a clairement été étendue.



Donc oui, malgré la quantité important de défauts, j'ai aimé ce FFXV.

Alors il reste loin derrière les IV; VI ou IX et XII mais je le trouve supérieur au XIII qui pour moi reste vraiment le moins bon.



Voilà, je suis un grand amateur de J-RPG, et je peux le dire, j'ai aimé FFXV. Cela étonnera certaines personnes, mais c'est ainsi.

Enfin je terminerai sur les DLC. Bon clairement, j'ai pris l'édition royale et j'aurai jamais mis 25 balles pour ce que j'ai joué. On est déjà à environ 1h30 par DLC et c'es franchement pas fou fou.

Le plus intéressant c'est Ignis à mon avis. Déjà le DLC est plutôt dramatique (on comprend ce qu'il lui est arrivé) et je trouve le gameplay vraiment grisant.

Gladiolus c'est un couloir avec un boss à la fin. Le système de combat est sympa.

Prompto, j'ai aimé l'histoire, la zone, mais alors le système de combat est moisi au possible. Enfin pour Ardyn, super on peut légèremenet visiter Insomnia, mais on aurait tellement aimé mieux que cela, mieux que pendant 30 minutes.



Bref tout comme le jeu; de bonnes idées, mais vraiment mises à mal par d'autres complètement ratées.



Un jeu rafistolé, qui a souffert et je comprends vraiment pourquoi au final.