Le jeu sort dans un peu plus d'un mois maintenant, et on a jamais été aussi proche ! Attendu par des millions de joueurs, la suite des aventures de Joel et Ellie va enfin être entre nos mains ! Seulement voilà, après les leaks et le bad buzz que le jeu à subis, certains ont peut être plus envie d'acheter le jeu après ce qu'ils ont lu etc... Alors, achèterez vous le jeu ?- Oui Day One (31 votes) 1- Oui mais plus tard (9 votes) 2- Peut être, on verra (3 votes) 3- Ça dépend, j'attends de voir les critiques (1 vote) 4- Non, jamais ! (10 votes ) 5- J'attends l'avis de Julien Chieze ! (2 votes ) 6 LOUL- Bien sûr mais sur PS5 (1 vote) 7Utilisez les chiffres pour répondre plus vite