Bon parlons un peu de la ludo de la Switch, je kiffe cette console, bien plus que n'importe qu'elle console Nintendo depuis la GameCube.



Elle connait un succès phénoménal (et mérité), donc Nintendo n'a plus d'excuse désormais, ils ont des tas de licences endormies, qui sont excellentes et qui rendraient la ludo de la Switch encore meilleure. Et surtout encore plus varié.



Rien qu'avec :



1080

F-Zero

Exitebike

Pilotwings

Starfox

Wace Race

Mother (bon là je rêve)



Et j'en passe ça donnerait encore plus de qualité à sa ludo, et franchement qu'on me fasse pas croire que ça se vendrait pas, tout se vend sur Switch du moment que c'est un jeu Nintendo. ^^



Quels jeux voudriez vous revoir sur Switch du coup ?