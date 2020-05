Un long moment que je n'ai plus joué à PES, je vais refaire quelques matchs online avec l'Inter, j'aime beaucoup leur attaque dans PES, pas d'autres jeux à faire actuellement. Vivement le 19 Juin pour mon prochain jeu (TLOU2). Pour info, j'étais un joueur fifa, j'ai basculé sur PES cette année.Petit live jusque 23h :Rediffusion :

posted the 05/10/2020 at 07:39 PM by ioop