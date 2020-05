Je viens de me revoir l'animé et la fin en scan(non adapté en animé) et cette oeuvre reste un coup de cœur, jvous envois le speech:Un jeune collégien grosse tête qui sèche les cours va un jour hébergé un petit garçon qui va changer sa vie: Gash Bell, il découvre rapidement que ce n'est pas un petit garçon ordinaire et qu'il est en fait un démon qu'il doit assister pour le faire devenir roi des démons.J'en dis pas plus pour que vous découvrez l'oeuvre.Qu'est ce que j'adore dans ces oeuvre: déjà le doublage la voix de Gash est attachante ,Et j'ai trouvé les histoires de certains démon attachant , j'ai une affecte spéciale avec leur chara-design leur histoire.C'est un animé des années 2000(période Naruto quoi) il y a 150 épisodes(mais faut s’arrêter a l’épisode 138 et reprendre en scan, l'animé fait n'importe quoi à la fin en changeant complètement le canon).Il y a deux films , le un boff perso, mais j'ai bien aimé le deuxième !La bande son et les musique de l'animé je kiffeSi vous avez une question sur l'oeuvre ----->comms.Le thème de Leila(okay ça spoil mais bon vous voyez que sa tête quoi)Le passage de la bande son que j'adore , rien à ajouté.