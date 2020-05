ActRaiser 2 soit アクトレイザー2 沈黙への聖戦, Akutoreizā Tsū: Chinmoku e no Seisen, littéralement « Actraiser 2 : la croisade au silence », développé par Quintet et édité par Enix au Japon et aux USA, et par Ubisoft en Europe sur la Super Nintendo.

Dates de sortie :



JP : 29 Octobre 1993

NA : Novembre 1993

EU : Novembre 1994

Salut à tous !Alors aujourd'hui je vais vous parler brièvement d'un jeu de mon enfance, sur lequel j'ai passé des après-midi entières...Petite musique d'ambiance :Ce jeu est la suite mal-aimée d'Actraiser. Pourquoi me direz-vous ? Et bien parce que la suite abandonne complètement la gestion de la ville et ses habitants, donc ce qui faisait le sel du premier opus, à savoir cet équilibre entre le Sim City like et l'action plate-forme des séquences en scrolling horizontal 2D.Pour ma part c'est l'inverse, je préfère de loin le deuxième épisode, sûrement car c'est par celui-ci que j'ai commencé, mais pas seulement !En effet, le jeu fait parti de ces perles de la 2D tous supports confondus, avec des sprites énormes et détaillés ainsi qu'une DA à tomber par terre. Sur ce point, il enterre le premier sans forcer.Il dispose également d'une des meilleuresde la SNES (composée par Yuzo Koshiro), encore une fois bien supérieure au premier, avec des musiques évoquant à tour de rôle la tristesse, le désespoir, la guerre ou encore le morbide, le tout largement inspiré de Richard Wagner :Passons maintenant au cœur du jeu :Il s'agit d'un jeu d'action plate-forme au scrolling horizontal, dans lequel vous dirigez un ange au service de ses habitants, et dont le but est de restaurer la paix dans le monde à coups d'épée et de magie.Pour cela vous disposez d'une épée () orientable dans 7 directions et utilisable également en l'air lors des sauts, d'un bouclier qui vous protège lorsque vous restez immobile, que vous pouvez orienter au sol et vers le haut, mais qui ne protégera que des projectiles et non des ennemis.Nouvel élément de cet opus, les ailes d'anges vous permettent d'effectuer un double saut, mais également de voler, planer et fondre tête baissée sur vos ennemis tel un aigle.Vous disposez également de magies s'activant en restant appuyé sur le bouton d'attaque à l'épée (Y), mais qui varie en fonction de l'action que vous effectuez lorsque vous relâchez le bouton. Si vous relâchez le bouton en l'air, au sol, accroupi ou lors d'une attaque aérienne, une attaque magique différente s'animera devant vos yeux ébahis (je ne survends pas du tout la chose).Le gameplay est très bon et répond parfaitement. Les hitboxes très bien gérées et on ne se dit jamais que le jeu est mal branlé lorsque l'on perd.Et croyez-moi, vous allez perdreCette musique, globalement sur certains boss en Hard vous ne l'entendrez que 15-20 secondes avant de mourir dans un râle digne des plus grandes envolées lyriques de Rocco Sif...Bref je m'égareC'est là que se pointe le rapport avec le titre, le jeu est. Je souhaite en effet bien du courage à ceux qui souhaitent le finir en "Hard" en version NTSC américaine (la plus difficile), si bien que la version Européenne dispose d'un niveau de difficulté supplémentaire "Very Hard", qui est simplement le mode "Hard" de la version Américaine, qui lui a été rendu plus facile dans sa version Européenne. Mais bon aucun intérêt de rejouer à ce jeu en 50hz aujourd'hui donc préférez la version NTSC.Donc les petits malins qui s'ennuient devant les Souls, NioH, Sekiro et consorts, je vous mets au défi de terminer ce jeu (sans save states bien entendu...) sans chier du sang en Hard !Déjà que certains abandonnent en EasySur ce, en vous souhaitant un bon dimanche, je vais me faire un Run sur ma Super NT