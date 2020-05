C'est ce qu'on apprend durant une interview accordée au développeur de "Panzer Dragoon: Voyage Record Creator", le Panzer Dragoon VR a venir et a Naoki Horii le directeur de M2.On apprend donc que Sega avait demandé au maintenant célèbre studio M2 (connu pour ses portages) de créer un nouvel opus de Panzer Dragoon sur 3DS, mais malgré leur envie ça ne s'est jamais fait ne sachant pas si la console marcherait ni si la license avait encore un potentiel de vente.On apprend aussi que le développeur de Panzer Dragoon VR est un indé nommé Haruto Watanabe (Wildman) qui travaillait sur le jeu VR Gunner of Dragon et que c'est en approchant Sega pour lui demander de mettre en guest le Blue Dragon de Panzer Dragoon dans son jeu que Sega lui a tout simplement dit " pourquoi ne pas faire un nouveau jeu ?".C'est ainsi qu'est né ce projet VR de Best of de la trilogie originale.