Plus de dix millions de joueurs ont joué à Star Wars Jedi : Fallen Order depuis son lancement, une réussite rare pour le premier titre d'une toute nouvelle franchise. C'est un jeu méticuleusement bien conçu, qui continue de procurer aux fans une expérience Star Wars engageante et originale.

posted the 05/09/2020 at 02:05 AM by altendorf