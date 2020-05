Quand on y pense entre Microsoft qui va revenir en grande forme avec :Hellblade 2EverwildHalo InfiniteLe prochain ObsidianLe prochain Forza Horizon (je suis en train de jouer au 4 en ce moment, c'est un joyaux)Le reboot de FablePerfect Dark?...Et Sony qui va continuer sur sa lancé avec:La nouvelle IP NDGod of War 2 et le la nouvelle IP de BarlogHorizon 2Les jeux InsomniacsLa nouvelle IP de Japan StudioBloodborne 2?GT7...Les deux constructeurs semblent t-ils vont envoyer du lourd.Et même si on préfère les jeux d'un constructeur de manière générale, il sera difficile de pas s'intéresser à celui de l'autre constructeur.Franchement la prochaine gen est vraiment bien plus prometteuse que l'actuelle à ce niveau.Sans oublier tout les AA ou indé tiers en exclu (même tempo), comme ceux de hier soir.Et le pire c'est qu'on a quasi rien vu...Bref c'est acté PS5, Switch (que j'ai déjà) et les jeux Microsoft peu importe le support.Les 3 constructeurs m'intéressent. Ce qui m'était pas arrivé depuis la gen 128 bits.