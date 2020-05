Hello



PC PC PC, c'est vraiment mieux?



J'ai quelques questions pour les joueurs pc EXCLUSIVEMENT , apparemment ça existe.



-VOUS POUVEZ ME DONNER 3 KILLER EXCLUES PC?



-Pourquoi on ne parle jamais de fanboys pc ici?



-vous crachez sur les ps5 et xsx, mais votre pc gamer actuel est vraiment plus puissant? C'est quoi vos configs bande de mythos? (En langage console hein je ne suis pas un geek)



-pourquoi on ne parle jamais du coût des pcs derniers cris en réelle transparence? Vous avez l'équivalent de la ps5 pour combien?



-c'est plus confortable et immersif de jouer sur pc que sur un bon canapé? Dites la vérité



-vous jouer entre potes en local sur pc? Ca m'est pas arrivé depuis l'amiga.



Bref, c'est quoi la plus-value d'un pc?