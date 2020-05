Bonjour à tous,



comme je n'ai pas de face ni de race, me revoici après avoir juré ne plus jamais poster...BREF...., ça me turlupine et je sais que je peux poser cette question ici sans drama:



Pourquoi tout le monde suce nintendo? Ils semblent avoir l'immunité comme marvel ou apple auprès du grand public.



Pourquoi on critique la triplette géniale gears, halo, forza ou la triplette fifa, Call of , assassin, mais qu'on se paluche toujours sur Mario 20, zelda 18 et mario kart 11?





Pourquoi on critique sony et microsoft, mais on accepte que nintendo nous sort du matos old gen?



Pourquoi on fait comme si nintendo avait inventé le gameplay, le fun et les bons jeux?



Le online on en parle?



Pourquoi on fait comme si seul nintendo propose des innovations hardware et software?



On peut-être un adulte et ne pas aimer pokemon et animal crossing et trouver nintendo nian nian?



Bref, il n'y a que moi qui ne comprend pas l'engouement de nintendo depuis la wii?



Ps: les modos ne me bannissez pas, ici à longueur de journée ça crache sur tout, j'ai quand même le droit de me poser ces questions quand même.



Bref!...



Ce sont de vrais questions, car je trouve vraiment la switch inintéressante et comme on n'est pas en Corée je le dis.