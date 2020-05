La page de Xenoblade DE à été mis à jour sur le site de Micromania et quand on check les caractéristiques, on note que les voix japonaises seront bien présentes, avec un léger supplément d'info sur ce qui nous attend:Bien sûr, après la quenelle Xenoblade 2, on attendra de voir le jeu tourner en docké et en portable (avec l'espoir d'avoir un 30 fps stable et une résolution correct en mode nomade!)Bref, Monolith/Nintendo semblent soignés cette Definitive Edition pour notre confort de jeu et on va pas s'en plaindre, Xenoblade étant considéré comme l'un des meilleurs jrpg de la génération précédente.