Article en cours d'édition !!Plus précisément Disney+ Hotstar (Indien), je m'explique.Avant c'était Hotstar, des films boolywoodiens, du sport, tv indiennes et donc depuis la sortie de Disney, ils ont fusionné tout ça en Disney+ Hotstar, donc en plus de Disney+ (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic), il y a tout le contenu Hotstart : du football (Premiere league quand cela reprendra), des séries qui proviennent de HBO, Showtime, ABC et Fox etc .. en gros un catalogue de malade ! En plus, on a exactement le même contenu que les USA (Endgame, Onward (en avant) etc .. Dès que ça sort aux USA, ça sera également dispo en Inde, pas comme en France ou il faut attendre des annéesLe hic : pas de 4K donc c'est du 1080p et débit réduit. En outre, la plateforme a annoncé qu’elle bride tous les programmes à près d’un dixième de leur débit. En clair, la qualité est inférieure à celle disponible en Europe ou aux États-Unis.Mais franchement, vous pouvez le voir en photo, c'est très propre ! Je ne me plains pas du tout de l'image, c'est parfait.Par contre, pour payer, faut mettre une CB indienne, donc je suis passé par ma belle soeur pour celaElle a payé et je lui ai envoyé l'argent via western union, le prix de l'abonnement Premium 1an est de 1499INR = 18/19€. Il faut lancer l'application via un VPN (la version d'essai gratuite d'Express VPN fonctionne à merveille, aucune freeze, c'est fluide). Moi j'ai installé le vpn sur ma firetv, ça fonctionne parfaitement.Et pour finir, les films bollywoodiens sont en hindi + sub anglais, idem pour le contenu Disney, vous pouvez regarder votre Marvel comme Endgame en full english, donc voix et sous titres en Anglais. Pas de sous titres fr bien évidemment, à 20€ l'année pour 7€/mois en France, faut pas abuser, j'ai installé tout ça sur ma firetv que j'ai reçu aujourd'hui, voici les photos :