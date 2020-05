ALAN MOORE PRESENTE SWAMP THING Tome 2

Une aberration végétale vagabonde au coeur d'un marais de Louisiane.

Consciente, rêveuse d'une humanité fantasmée et amoureuse, la Créature du Marais évolue en même temps qu'elle pose son regard sur le monde. D'un lieu à l'autre, ses errances l'amènent à faire de nombreuses rencontres. Parmi celles-ci, John Constantine semble sortir du lot. En lien étroit avec le monde de l'occulte, ce Britannique au cynisme singulier lui fera prendre conscience de l'étendue de ses pouvoirs.

Collection : VERTIGO SIGNATURES

Date de sortie : 29 mai 2020

Pagination : 440 pages

Prix : 32.71€

Batman & Les Tortues Ninja

Enquêtant sur de mystérieux assassinats à Gotham, Batman découvre l'existence d'un groupe de super ninjas appelé le clan des Foot.

Venus d'une autre dimension, ces experts du Ninjutsu comptent bien ravager la ville du Chevalier Noir. Mais ils ne sont pas arrivés seuls : les quatre Tortues Ninja, Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo, les ont pris en chasse. Une rencontre épique entre deux dimensions, deux visions de l'héroïsme et deux visions du chaos qui vont s'entrechoquer dans un combat qui menace le tissu même de la réalité.

Collection : DC Deluxe

Date de sortie : 29 mai 2020

Pagination : 408 pages

Prix : 28€

DC Super Hero Girls Metropolis High

À force de combattre les plus dangereux vilains de Metropolis, Batgirl, Wonder Woman, Supergirl, Green Lantern, Bumblebee et Zatanna en oublieraient presque que les bancs de l'école les attendent aussi chaque jour.

Constamment en retard, la fine équipe est condamnée par M. Chapin le proviseur, à suivre une activité parascolaire pendant toute une semaine sous peine d'être expulsées. Manque de chance, aucune ne parvient à accomplir cette épreuve...

Collection : URBAN KIDS

Date de sortie : 29 mai 2020

Pagination : 144 pages

Prix : 10€

Gideon Falls Tome 3

Il n'y a plus de doute possible, la Grange Noire est la source de tout, des disparitions, comme des meurtres.

Alors que Norton Sinclair et le Dr Xu décident de reconstruire sa porte, pour en percer les secrets, le père Fred suit la trace de Joe Reddy pour comprendre la disparition de Daniel Sutton. Les chemins de Norton et Fred finissent par se croiser dans ce lieu maléfique, où le temps, les époques et la réalité y semblent distendus.

Collection : Urban Indies

Date de sortie : 29 mai 2020

Pagination : 136 pages

Prix : 15.50€

Le Monde incroyable de Gumball tome 5

Une chose est sûre, la famille Watterson ne laissera pas la violente tempête qui s'abat actuellement sur Elmore gâcher sa journée !

Faute d'électricité, chacun devra trouver un moyen de s'occuper sans TV ni jeux vidéo : Gumball se lancera dans la quête désespérée de son ciré tandis que Richard jouera les fins bricoleurs pour stopper la fuite qui menace de faire s'écrouler le toit de la maison. Au collège, l'inondation menacera la bonne tenue des cours et sèmera un vent de panique aussi bien chez les élèves que chez leurs professeurs. Heureusement, en fin de journée, un bel arc-en-ciel viendra porter une lueur d'espoir, et quelques rêves de richesse, à nos héros préférés... S'ils tiennent jusque-là !

Collection : URBAN KIDS

Date de sortie : 29 mai 2020

Pagination : 160 pages

Prix : 14.50€

V pour Vendetta Nouvelle édition

1997, une Angleterre qui aurait pu exister.

Dirigé par un gouvernement fasciste, le pays a sombré dans la paranoïa et la surveillance à outrance. Les « ennemis politiques » sont invariablement envoyés dans des camps et la terreur règne en maître. Mais un homme a décidé de se dresser contre l'oppression. Dissimulé derrière un masque au sourire énigmatique, il répond au nom de V : V pour Vérité, V pour Valeurs... V pour Vendetta !

Collection : DC BLACK LABEL

Date de sortie : 29 mai 2020

Pagination : 400 pages

Pages : 28€

Watchmen tome 7

Quand le Comédien, justicier au service du gouvernement, est défenestré, son ancien allié, Rorschach, mène l'enquête.

Il reprend rapidement contact avec d'autres héros à la retraite, dont le Dr Manhattan, surhomme qui a modifié le cours de l'histoire. Alors qu'une guerre nucléaire couve entre les USA et l'URSS, tous s'interrogent : qui nous gardera de nos Gardiens ?

Collection : DC ORIGINALS

Date de sortie : 29 mai 2020

Pagination : 32 pages

Prix : 4.90€

Le mois de Mai démarre et avec lui, les nouveautés d'Urban Comics. Beaucoup de reports sur les sorties et du coup les sorties sont hyper décalé. Batman l'Homme qui rit arrivera en Juin.