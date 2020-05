'Get Out', le thriller au million d'entrées au cinéma, disponible sur Netflix dès maintenant.Pour ceux qui auraient loupé l'incroyable Get Out, sorti il y a maintenant trois ans, pas de panique Netflix est là pour t'apporter un peu de "bonheur" pendant le confinement.C'est donc sur ses réseaux que Netflix France a annoncé la bonne nouvelle : le thriller réalisé par le très talentueux Jordan Peele sera diffusé sur la plateforme à partir du 5 mai prochain.7,7/10 sur imdb donc bon ...Maintenant que Chris et sa copine Rose vont rencontrer leurs parents respectifs, elle l'invite dans la résidence secondaire de sa famille pour un week-end. D'abord Chris comprend que le comportement un peu étrange de la famille de Rose est lié au fait qu'il est noir et qu'elle est blanche. Cependant, il découvre que la vérité est bien plus dérangeante.