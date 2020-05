Alors que le monde entier rêve secrètement du retour de Sam Fisher pour la licence Splinter Cell, Ubisoft semble être sur le point d'annoncer un nouvel épisode de Prince of Persia. En effet, la firme dirigée par le sémillant Yves Guillemot vient purement et simplement de déposer le nom de domaine "princeofpersia6.com". Ubisoft serait-il en train de préparer des choses pour le jeudi 7 mai prochain, date à laquelle Microsoft a prévu de révéler de nombreux jeux autour de sa Xbox Series X, en plus du reveal du gameplay d'Assassin's Creed Valhalla ?Il faut rappeler que la saga Prince of Persia n'a plus fait aucune apparition sur consoles de salon depuis 2010 et l'épisode "Les Sables Oubliés", qui était loin d'être le meilleur de la saga. En 2013, le Prince de Perse s'est essayé au jeu mobile, mais là encore, ça n'a pas été vraiment concluant. Toujours est-il qu'à cette époque, Ubisoft avait procédé de la même manière en déposant le nom de domaine "princeofpersia5.com", avant que ce dernier ne devienne ainsi Les Sables Oubliés. Reste à savoir maintenant s'il s'agira d'un reboot complet de la série, d'un remaster d'un vieil épisode ou carrément d'une suite, même si on se doute qu'après 10 ans d'absence, les créatifs chez Ubisoft tablent sur la continuité scénaristique de la franchise.Le dernier très bon Pop pour moi était les deux royaumes, j'avais adoré ce jeu à l'époque. Après, c'est devenu faiblard en terme de qualité...