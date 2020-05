Les fichiers .pak sont l'endroit où les fichiers de jeu sont stockés, et bien que ces références puissent simplement être des chaînes de caractères d'Unreal Engine, il y a une grande possibilité que Valorant soit disponible sur d'autres plateformes que le PC. Les références liées à une version Xbox de Valorant n'ont pas encore été trouvées.

Le FPS tactique et compétitif de Riot Games pourrait arriver sur PS4 (durant l'été avec la version complète sur PC ?). Le spécialiste Valorant Leaked a trouvé quelques références concernant une version PS4 dans les fichiers de la bêta fermée (il avait également trouvé des indices sur des versions iOS et Android). D'ailleurs en avril dernier , le lead designer Trevor Romleski disait : "Etant donné que Riot Games fait partie de la première phase du Summer Game Fest, on peut s'attendre à une potentielle annonce d'ici les prochaines semaines. Quid d'une version PS5 ?