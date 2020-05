Je viens d'avoir accès y a quelques minutes, j'y joue sur mon S9, à FH4 avec une manette PS4.J'ai pas de latence ni rien, et c'est vraiment jolie, hyper fluide, juste WTF...Alors que sur mon PC il faisait du 5FPS.Et j'ai qu'un WiFI 2,4ghz avec 30 méga à peine.Mais what!!!Je vais test d'autres jeux de ce pas.

posted the 05/04/2020 at 07:38 PM by jenicris