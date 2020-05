Bonjour,



Je fais très rarement des articles, mais après avoir joué par mal d’heure à Streets of Rage 4 j’avoue être tombé amoureux de l’OST du jeu. (Et du jeu lui même)



J’ai lu ci et là que les musiques étaient sans plus, et je me dit que ça n’est pas possible ils n’ont pas écouté l’OST!

Le merveilleux travail d’Olivier Deriviere! Les musiques sont extrêmement travaillées et totalement dynamique en évoluant en fonction de votre avancé dans les niveaux, c’est super punchi et les morceaux reste en tête longtemps après y avoir jouer!



Les sons des autres collaborateurs n’est pas en reste. Vraiment un extraordinaire boulot a été effectuer sur ce jeu sur tous les aspects: graphique, Game play, bonus, OST!

Vive la french team!!



Je vous met ci-dessous dés exemples de morceaux rencontré dans le jeux. Ça me donne d’ailleurs envi d’aller me fighter encore!























Bonne écoute a vous!