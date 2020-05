ça commence à bouger pour Yakuza Like a DragonLe jeu est apparu dans la base de données de Steam, donc oui une sortie PC également !Des news durant ce Summer Game Fest pour une sortie en fin d'année ? On verra cela dans les jours / semaines à venir ...

Like

Who likes this ?

posted the 05/04/2020 at 06:14 PM by ioop