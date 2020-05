L'Otaku et sa Mère

Voilà, Street of Rage 4 est sorti, la série est une de mes série de BTA favorite et j'ai bien envie de la faire découvrir à moumoune au travers cet épisode.Mais pour qu'elle ait de meilleur points de comparaison, il faut que je lui fasse découvrir l'essence de la saga, c'est pourquoi avant d'entamer le jeu, on va se faire avec vous Street of Rage Remake, le Fangame annulé par Sega(mais toujours trouvable facilement).Le Stream debutera vers 19h30, on compte sur vous!!N’hésitez pas à partager le lien de notre chaine et à devenir un de nos followers si vous aimez nous suivre.vous pouvez aussi vous abonner à notre page youtube, tout nos streams ou presque y seront rediffusés.