Hello! Je suis en pleine cure d'Animal Crossing New Horizons, et je suis surpris des créations de la communauté... Ici, un joueur a pu se faire un petit orchestreLe jeu possède un engouement toujours aussi fort, surtout en période de confinement. Je pense même que, malgré ses défauts, c'est une expérience rafraichissante à essayer ^^ !

Who likes this ?

posted the 05/04/2020 at 01:33 AM by suzukube