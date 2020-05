L'attaque des titans reviendra donc cette année , en Automne sans date précise pour le moment et sera la saison Final , celle ci pourrait donc être entre coupé une nouvelle fois tout comme la saison 3 et mettre en scène les événements des chapitres actuels ... sans plus de précision pour ne pas spoiler. Pour rappel , le manga n'est toujours pas terminé mais a déjà enclenché sa partie finale lui aussi.