et en bonne santé. Kim Jong-un réapparaît en public après trois semaines d’absenceAprès des semaines de rumeurs sur sa santé, le dirigeant nord-coréen a participé, vendredi, à l’inauguration d’une usine d’engrais, selon l’agence de presse officielle KCNA.Ce n'est pas la première fois que Kim Jong Un n'apparaît plus en public durant de longue période. Déjà en janvier dernier il avait « disparu » durant trois semaines, relançant les rumeurs sur son état de santé. En 2014, il avait refait surface au bout de 41 jours, armé d'une canne, tordant le cou aux rumeurs en ligne qui évoquaient déjà une crise de succession.

