« L’équipe a fait un travail incroyable en recréant chaque aspect du circuit. Le virage final emmenant vers la dernière ligne droite est quelque chose que les joueurs vont vraiment apprécier », a déclaré Lee Mather, le directeur du jeu sur la franchise F1® chez Codemasters. « Le circuit Zandvoort est très technique, avec notamment une variation des hauteurs et des crêtes sans aucune visibilité. Cela n’offre aux joueurs aucun moment de répit. »

Codemasters est fier d'annoncer le nouveau jeu de F1 avec le circuit de Zandvoort, vu pour la dernière fois en 1985.De plus, nous avons droit aux différents visuels des différentes box prévues dans le monde.Lewis Hamilton, le champion du monde actuel et son rival de toujours, Sebastian Vettel, sont au coude-à-coude sur la version internationale. Charles Leclerc et Max Verstappen quant à eux, sont les stars de la jaquette française, Carlos Sainz se retrouve sur celle de l’Italie et du Benelux, Sergio Perez représente celle de l’Espagne et du Mexique, et quant à Kimi Räikkönen et Daniel Ricciardo, les deux conducteurs sont sur celle de la Pologne et de l’Australie.Et enfin la version Ultimate avec Michael Schumacher sur la box.Le jeu sera disponible le 10 juillet sur One, PS4 et PC