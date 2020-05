Akira Toriyama sera l'un des juges du concours TEZUKA MANGA du Jump spécial 100ème anniversaire, aux côtés d'autres grands mangakas tels que Eiichiro Oda , Kazue Kato, Kohei Horikoshi, Takehiko Inoue et Tezuka Productions.Commentaire des juges:Avec un manga, une personne peut créer un divertissement qui ressemble à un film ou à une émission de télévision, si elle le veut vraiment. Chers amateurs de mangas à travers le monde, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour créer quelque chose où beaucoup de gens peuvent devenir passionnés par vos œuvres? Je vous attends!Si l'histoire que vous souhaitez dessiner est similaire à quelque chose qui est déjà populaire, trouvez autre chose à dessiner. Je préfère lire un manga qui est mauvais mais quelque chose que vous seul pouvez dessiner, plus que quelque chose de bien mais similaire au travail d'un autre artiste !! Essayez juste !!Si je devais choisir un aspect important d'un bon manga, ma réponse serait un manga qui a un caractère unique. Je veux voir un personnage captivant. C'est aussi mieux si je peux voir un certain niveau de réalisme dans le monde dans lequel le personnage vit.