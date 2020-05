Vikram, un jeune homme pas très téméraire et qui compte toujours sur son petit frère, Ronnie, pour le protéger est contraint de s'engager dans la police. Lors d'une mission en Syrie, Vikram est enlevé par un groupe terroriste.C'est dispo depuis aujourd'hui, donc en Hindi pour le moment avec sous titres Anglais.Les sous titres FR ne devrait pas tarder, c'est peut être déjà le cas, dès que je trouve ça, je vous les partage (pas encore cherché).Dispo en DL (720p 1,1GB) sur fullmaza et également sur khatrimazafullDispo en DL (1080p 3,4GB) sur cinevood & également en streaming sur ce même siteLes sous titres Anglais sont dispo sur yts-subtitleDispo légalement sur Disney+ Hotstar (Indien) avec sous titres anglais :D'ailleurs, je vais faire un article à ce sujet prochainement d'ici 10/15jours.Durée : 2h25Je vous le conseille fortement si vous aimez l'action et le WFT. L'acteur principal est top comme d'habitude (Tiger Shroff)

posted the 05/01/2020 at 10:58 AM by ioop