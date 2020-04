Information

Famitsu livre ses charts pour la semaine du 20 au 26 avril 2020, et on peut dire que certains vont pleurer car ils n'avaient pas notés ou écoutés les dires de Nintendo qui annonçait le retour des livraisons de stock.



Et on peut dire que la Switch c'est un peu envolée avec plus de 100 000 ventes.



- Switch - 66609

Switch Lite - 40,495

- PS4 - 18,123

PS4 Pro - 14,933

- New 2DS LL - 1,690

- Xbox One X - 177

- New 3DS LL - 94

- Xbox One S - 65



Une belle performance de la ps4 qui a un bon score. Ce qui va suivre c'est la fessée Animal crossing qui devient une habitude et surtout que la version de Trial of Mana fait 10 000 de plus sur Ps4; sinon Ff7 remake va faire son million si il continue comme ça et que pour le très bon Ring fit ça sera plus long à l'atteindre. Sauf, gros stock pour les prochaine vacances.



1. [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 283,913 / 3,895,159



2. [PS4] Trials of Mana - 80,383 / NEW



3. [NSW] Trials of Mana - 70,114 / NEW



4. [PS4] Final Fantasy VII Remake - 65,569 / 839 074



5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 15 264/2 897 849



6. [NSW] Ring Fit Adventure - 12 351/778 943



7. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Zero - Kai - 10 979 / NOUVEAU



8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 9 636/3 665 504



9. [NSW] Super Mario Party - 9 377/1 416 280



10. [PS4] Predator: Hunting Grounds - 9 172 / NOUVEAU



Predator rentre quand même dans le top et montre que les japonais lorgnent de plus en plus sur les jeux occidentaux.



Bon maintenant défoule vous avec vos théorie du pourquoi du comment.