En effet, lors de leur dernière conférence réservée aux investisseurs, EA a annoncé que le prochain BF sortirait en 2021, après l'absence de la licence en 2019 (excepté les DLCs pour BF5), et aucun épisode prévu cette année, Battlefied fera son grand retour en 2021 !Je sens une nouvelle claque graphique sur les consoles next gen !

posted the 04/29/2020 at 10:31 AM by kratoszeus