Utiliser un monde fantastique nous aide forcément à raconter une histoire, qui serait impossible sans ce vecteur. Une expérience intéressante serait de prendre des éléments de l’histoire d’Ori, et de les transmuter aux humains. Utiliser des créatures de fantaisie nous permet de raconter des histoires dures et émotionnelles, sans que les gens ne se posent trop de questions.



Nous essayons de gérer cela en ce moment. Notre prochain jeu se concentrera sur les humains. Cela rend les choses beaucoup plus simples avec des créatures fantastiques. Quand on y pense, je suis épaté par le nombre de choses choquantes que je me permets.

Le petit et talentueux studio indépendant polonais,, fondé en 2010 et qui est connu pour avoir réalisé deux chef-d’œuvres(2015) et plus récemment,(2020) commence à teaser leur prochain jeu.C'est son fondateur,qui au sitea déclaré :Leur prochain projet sera un RPG puisqu'en décembre dernier, on apprenait que Moon Studio recherché des "Senior Designers" amateurs de RPG et familiers avec les licences Diablo, Zelda et Dark Souls.Attention il y a des spoils sur Ori dans le lien.