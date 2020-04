Les amis... Bienvenue dans le futur. Je viens d'être retenu pour tester le Project Xcloud de Microsoft. Pour faire simple, c'est le Netflix du jeux vidéo, vous jouez à un catalogue de jeux xbox sur n'importe quelle tablette ou smartphone Android et iOS (il me semble où ça arrivera) en Streaming.



C'est une console distante qui envois l'image depuis le cloud en temps réel via une application Xbox Streaming installée sur votre smartphone ou tablette. Ça sera proposé sous forme d'abonnement mais inclus dans le xbox game pass si je ne dit pas de bêtises. Il vous faudra une manette xbox one dernière génération Bluetooth pour que ça fonctionne (à partir de celle des one S et X).



C'est le concurrent direct du Playstation Now et Google Stadia.



Les avantages? Pas besoin d'acheter la console, il n'y a pas besoin d'un téléphone trop puissant, il faut juste 10 Mega en connexion en wifi, ça fonctionne aussi en 4G. Les jeux sont tous installés, les chargements sont identiques à la version consoles physique. Vos sauvegardes sont toujours stockés en ligne et ça reprend vos sauvegardes de vos comptes xbox.



Alors pour parler de mon ressenti à chaud. Déjà, ça fonctionne ! je n'ai aperçu qu'une seule fois pendant 1 seconde des artefacts pixelisés de compression. La qualité est au rendez-vous, c'est propre, le lag est imperceptible pour du jeu solo classique, je pense qu'il doit y en avoir un peu trop pour du online un peu compétitif celui qui fait du eSport c'est mort. Mais franchement je suis bluffé. Le catalogue est riche et varié pour quelques chose qui n'est pas finalisé, il y a de tout pour commencer.



Je vous ai fais des screens du catalogue et des jeux in game. Je vous assure, c'est hyper propre sur l'écran du smartphone (Mi9 T Pro), évidemment sur un écran PC de 32" c'est pas top.



Je suis désolé de le dire pour les collectionneurs, les aficionados du support physique (et c'est un ancien gérant de magasin de jeux vidéo pendant 9 ans qui vous le dit), mais Xcloud et ses semblables, c'est le futur, jouer partout, sur n'importe quel support avec un gros catalogue de jeux, sans contrainte de stockage, d'installation. C'est un peu comme passer de sa collection de DVD / Bluray avec les contraintes que l'on connait à Netflix. Microsoft à une grosse longueur d'avance sur la concurrence, c'est indéniable, pas niveau catalogue mais niveau qualité de compression et unification de leur éco système. Un mix de Xcloud et Xbox game pass serait un plus.



L'interface xbox n'est pas présente, comme si vous étiez sur une vraie xbox one je veux dire. On voit quelques menu, nos amis connectés etc mais ça s'arrête là.



On ne peut modifier la qualité d'image pour le débit comme sur l'application Moonlight qui va jusqu'en (4K 120FPS couplée à GeForce Experience d'Nvidia, là c'est le top du top du streaming PC --> smartphone ou tablette), le catalogue est pour l'instant limité.



Qu'importe le nombre de consoles qu'ils vendent, leur but, c'est que vous ayez tous l'application Xcloud à côté de Disney+ et Netflix sur vos smartphone ou tablette, toucher des milliards de clients potentiels.

Xcloud devrait être disponible en France cette année. Là c'est en phase de test, c'est déjà quasi parfait en alpha, je n'imagine même pas en version finale. Je suis sûr qu'un jour, Xcloud sera disponible sur Switch et ps4 / ps5 on en reparle dans quelques mois