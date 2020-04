SPOIL ne pas lire !



Bonsoir tout le monde ! Je préviens tout le monde ici que des leaks de The Last Of Us Part II sont en train de circuler sur la toile avec des vidéos du jeu.

Les leaks relatifs au scénario dont nous avons discuter il y a quelques semaines de ça ont l'air bien réels ! (Mort de Joël confirmée). C'est donc à priori bel et bien le scénario daubé auquel nous allons avoir le droit.

Deux constat s'imposent après visionnage des vidéos :

- Le jeu est MAGNIFIQUE clairement, rien à redire par rapport à ça.

- Pour le reste ça a l'air assez nul à chier, ce qui a fuité en tout cas laisse clairement à désirer. Un jeu d'acteur bidon, une écriture moisi, c'est limite gênant et on a réellement l'impression de nous trouver dans une production Netflix. Les personnages ont l'air tellement clichés, la romance à 2 balles entre Ellie et Dina, le personnage transgenre et la femme bodybuildé qui ressemble à schwarzenegger au pic de sa forme. Il n'y aura que des femmes mises en avant dans le jeu on dirait bien.

Je suis un immense fan du premier mais mon dieu que ça a l'air pourri au niveau de l'écriture.

Plus cringe et stéréotypé tu peux pas faire. Ouch ...

Ps : La chaîne à l'origine des leaks a été supprimé depuis.