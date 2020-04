La bouse de l'année à petit prix 16,99€ sur ebay en démat.Je teste ça ce soir, donc petit stream ce soir vers 22h, on découvrira cela ensemble.J'ai bientôt terminé Doom, donc cette sortie tombe bien, ça passera le temps en attendant Little Hope & GOT (si non décalé).Deux sorties à la suite que je prends en démat (Doom 27€) et celui ci, c'est surtout à cause du virus ^^ les livraisons c'est un peu galère, du genre 15jours pour avoir un colis au lieu de 48h ... les soucis avec Amazon actuellement etc ... le démat ça dépanne pour le moment pour les "petits jeux" ou achats imprévus comme ce fut le cas pour moi pour ces deux jeux.On passe le temps comme on peutaucun jeu m'intéresse actuellement