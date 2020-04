"De nos jours, le temps que passe le processeur à attendre la mémoire devient de plus en plus un problème au fil du temps. Il faut dire que la différence de vitesse entre processeur et mémoire est tellement importante que les accès à la mémoire sont très lents comparés aux instructions-machine usuellement employées : alors qu'une simple addition ou multiplication va prendre entre un et cinq cycles d'horloge, un accès à la mémoire RAM fera plus, dans les 400-1000 cycles d'horloge.



Pour limiter la casse, les processeurs intègrent une mémoire cache, située entre la mémoire et le processeur. Cette mémoire a toutefois une capacité limitée à quelques mébioctets, en contrepartie d'un temps d'accès nettement meilleur."



Description du fonctionnement du Cache CPU et de ses usages :



https://guy-grave.developpez.com/tutoriels/c/memoire-cache/



Il y a une citation qui résume bien cela, prononcée par un certain Terje Mathisen. Si vous ne le connaissez pas, cet homme est un vieux programmeur (du temps durant lequel on codait encore en assembleur), grand gourou de l'optimisation, qui a notamment travaillé sur le moteur de Quake 3 Arena.



"almost all programming can be viewed as an exercise in caching"



Est souvent dit que le CPU de la PS5 et de la XSX sont "identiques", car "ZEN 2", il semble que non.En effet, MS a Customisé son CPU ZEN 2 pour sa Xbox SX, en intégrant un gros Cache L3 de 76 MB de SRAM.https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2020-inside-xbox-series-x-full-specsSachant que de base, il est habituellement sur ZEN 2 de 32 Mb pour les modèles 8 Coeurs/16 Threads (voir de plus, seulement si plus de coeurs, 12/16/24/32/64).Par exemple un Ryzen 9 3950X, 16 Coeurs / 32 Threads, n'a "que" 64 Mb, soit moins que celui de la XSX.Customisation, qui renforce la vélocité de ce dernier.https://en.wikipedia.org/wiki/Zen_2Plus il y a de cache L3 (et L1 / L2 les plus rapides) au sein du CPU, plus il peut traiter facilement de plus grosses quantités de données rapidement (Lire et ecrire des données par le CPU depuis le Cache, plutôt que depuis la RAM, bon par exemple pour des jeux avec de nombreux éléments destructibles, le Open Worlds etc...), cela limite entre le CPU et la RAM, les fameux "goulots" d'étranglement.Le Cache agit comme intermédiaire entre le CPU / RAM et est beaucoup plus rapide et directe que la RAM. C'est très important, notamment pour la programmation de Multiple Cœurs et Threads.Pour mieux comprendre :Concernant la XSX, son Cache L3 est donc plus gros qu'un Ryzen 9 3950X (64 Mb vs 76 Mb) et fait de SRAM.Y a-t-il ce genre de customisation au sein du CPU ZEN 2 de la PS5 et est-ce que cela marquera une grosse différence en plus des 100Mhz d'écart avec celui de la XSX ?Pour l'instant nous ne le savons pas.